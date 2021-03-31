Сенатор Александр Башкин предлагает заставить платить бездушных хозяев, оставивших без крова своих домашних питомцев.

В интервью РИА Новости он заявил, что считает необходимым внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие серьезные штрафы для тех хозяев, которые выбрасывают собак или кошек на улицу. А также ввести обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование.

По его мнению, санкции позволят сократить популяцию бездомных животных на улицах. "Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование для идентификации оказавшейся на улице собаки и ее владельца, а также серьезные штрафы для таких горе-хозяев", - сказал сенатор.

Штрафы, по его мнению, следует направлять на отлов бездомных животных, их стерилизацию и нахождение в приютах. "Многие заводят животное, не взвесив все за и против, под влиянием сиюминутного импульса или просьбы ребенка. Но если они будут знать, что от животного так легко нельзя будет избавиться, это заставит их семь раз отмерить, прежде чем заводить животное", - заявил Александр Башкин.

Руководитель "горячей линии" по защите животных, депутат Курского городского Собрания Дмитрий Гулиев положительно высказался о прозвучавшей идее. "Предложение толковое и как никогда актуальное, - сказал он. - Россия с принятием закона об ответственном обращении с животными встала на рельсы гуманного отношения к животным. Во многих регионах закон работает, но эффекта не видно, хотя он и априори не мог быть сиюминутным. Отчасти это объясняется и постоянной подпиткой армии бездомышей за счет выброшенных хозяевами собак".

Кстати, Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных.