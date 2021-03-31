Штрафы с мигрантов за нарушение ПДД в России предлагают взимать в Киргизии

Киргизия предложила России взимать штрафы с мигрантов, нарушивших правила дорожного движения в РФ, непосредственно на территории республики. Как заявил замглавы МВД КР Мирлан Каниметов, это помогло бы сократить так называемый "черный список мигрантов", участникам которого запрещен въезд в РФ за различные нарушения.

По его словам, подобное соглашение уже действует между такими странами ЕАЭС, как Беларусь и Казахстан. Предложение киргизской стороны передано представителю МВД России в КР и обсуждается по линии ведомств. Мирлан Каниметов напомнил, что перед отъездом в Россию мигранты могут проверить информацию о себе в погранслужбе КР. Это поможет избежать недоразумений на месте - по прибытию в РФ. Тем не менее, в парламенте республики полагают, что подобной работой могли бы заниматься и непосредственно в МВД. Законодатели полагают, что правоохранительные органы Киргизии должны усилить обмен информацией с Россией по так называемому "черному списку" и не выпускать его фигурантов из КР.

Немногим ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика продолжает переговоры о сокращении так называемого "черного списка мигрантов" и обратилась к России с просьбой смягчить меры в отношении граждан КР, заменив запрет штрафами или другими, менее строгими санкциями. Он призвал соотечественников соблюдать законы страны пребывания.

На сегодня, по данным официальных источников в Киргизии, в "черном списке мигрантов" числятся несколько десятков тысяч жителей республики. В основном, это граждане КР, которые ранее работали в РФ, но были за различные нарушения выдворены за ее пределы и лишены права повторного въезда на несколько лет. Российская сторона, между тем, уже неоднократно проводила миграционную амнистию в отношении граждан Киргизии. В последний раз ее объявляли в 2019 году, что позволило исключить из списка невъездных несколько тысяч человек. При этом амнистия не распространялась на тех жителей КР, кто находился в розыске в связи с уголовным преследованием или потерял возможность попасть в Россию по решению суда.