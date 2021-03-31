Шведы стали опасаться домов престарелых

В Швеции за год пандемии резко упал спрос на дома престарелых. Согласно данным Национального совета здравоохранения и социального обеспечения, в Стокгольме доля отказавшихся от ухода в таких заведениях увеличилась на 23 процента.

Шведы боятся заразиться коронавирусом в домах престарелых и не получить вовремя адекватную медицинскую помощь. Напомним, что за время пандемии в Швеции умерло большое количество клиентов домов престарелых по причине отсутствия должного ухода. Доходило до того, что пожилые люди умирали от обезвоживания.

Кроме того, многие шведы стали отказываться и от домашнего ухода, чтобы не заразиться от помощников. Теперь все чаще в Швеции все вопросы ухода за своими пожилыми родственниками берет на себя их семья. За все время пандемии в Швеции коронавирусом заразилось более 796 тысяч человек, умерло 13 430.