Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в обновление коммунальных сетей

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже в этом году могут быть использованы для инвестиций в обновление коммунальных сетей через Фонд ЖКХ.

Глава Минфина Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о дополнительном финансировании обновления ветхих сетей (с износом более 60%) за счет средств ФНБ. Хуснуллин подчеркнул, что речь идет о самоокупаемых проектах: возвратность средств обеспечит снижение затрат на содержание сетей, снижение их аварийности.

"Согласны тоже и с тем, чтобы нам использовать средства нашего резерва, ФНБ, для того, что вкладывать в инфраструктуру, - сказал Силуанов. - Фонд ЖКХ как один из инструментов, мне кажется, вполне подходит для такого инвестирования".

Согласно закону, средства ФНБ в размере не менее 7% ВВП должны храниться в ликвидных активах на случай снижения нефтегазовых доходов бюджета. Средства сверх этой планки правительство может направить на финансирование самоокупаемых проектов в России. Объем ликвидных активов ФНБ на 1 марта составлял примерно 7,5% ВВП, прогнозируемого на этот год (8,69 трлн рублей), что в сочетании с неплохими прогнозами цен на нефть открывает возможности возобновить инвестиции из фонда.

"Мы давно ждем инвестиций ФНБ в реальную экономику, уже долгое время экономисты кричат, что объемы резервов, не вкладываемые внутри России, избыточны, - говорит заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. - Вложения в валюту - это всегда инвестиции в другие страны. Идея финансировать модернизацию ЖКХ крайне важна. Единственное - то, как она будет осуществлена на деле, это не должно стать закапыванием денег налогоплательщиков. Мы все рассчитываем, что эти инвестиции будут окупаемы, возвратны и не нести убытков, которые будут покрываться в конечном счете за счет бюджета".

Ранее Антон Силуанов сообщил, что вложение средств из фонда в инвестпроекты может начаться в ближайшие месяцы, если уточненный макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидной части ФНБ отметки в 7% ВВП на горизонте в три года.