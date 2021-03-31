СК завершил расследование уголовного дела Арашуковых

Центральный аппарат Следственного комитета РФ объявил, что завершил расследование и отправил в прокуратуру тома резонансного уголовного дела, по которому проходят 20 фигурантов, в том числе бывший сенатор Рауф Арашуков, его отец - бывший советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков.

"К уголовной ответственности за хищение денежных средств, природного газа, совершение должностных преступлений в составе преступного сообщества привлечены 20 фигурантов. Раулю Арашукову и его сыну Рауфу Арашукову, а также 8 бывшим руководителям региональных организаций газовой отрасли предъявлены обвинения в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 млн рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам", - озвучила версию следствия официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам Петренко, кроме этих "экономических" обвинений, Арашуковым предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества.

В деле фигурируют и высокопоставленные правоохранители. Так, бывшим и.о. руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкессии Казбеку Булатову, его подчиненному следователю Андрею Филиппову, а также начальнику центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкессии Тимуру Бетуганову, которые принимали меры к сокрытию доказательств противоправной деятельности Арашуковых, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

Вину в хищении природного газа и участии в преступном сообществе признали трое его членов.