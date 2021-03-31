Со 2 июня самолеты "Победы" будут летать из Минеральных вод в Анталию

Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", открыл сегодня на своем сайте продажу билетов на регулярные рейсы из Минеральных Вод в Анталию.

Как сообщает перевозчик, по этому новому для себя направлению он начнет перевозить пассажиров со 2 июня. Рейсы будут выполняться два раза в неделю до конца октября. В текущем летнем сезоне, который начался 28 марта, "Победа" также летает из Минеральных Вод в Стамбул. Что касается внутренних направлений, то перевозчик предлагает пассажирам отправиться из Минеральных Вод в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что Росавиация ограничила число российских городов, из которых можно будет улететь в Турцию. Так, с 1 апреля полеты в Турцию будут запрещены из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Как уточнили в пресс-службе Росавиации, решение по ограничению рейсов в Турцию принято в оперштабе по борьбе с коронавирусом. Улететь в Турцию сейчас можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерово, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.