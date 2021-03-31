Собака президента США снова укусила человека

В США трехлетняя овчарка президента Джо Байдена укусила мужчину, работавшего на южной лужайке Белого дома. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

"Да, Мейджор (кличка питомца) на прогулке укусил кого-то ", - прокомментировали произошедшее в американской администрации. А первая леди США Джилл Байден заявила, что собака "все еще привыкает к новой обстановке". Это уже второй подобный инцидент за месяц. Ранее Мейджор укусил охранника Белого дома, напоминает РИА Новости.