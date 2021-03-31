Sony поднимает цену на PS5 в России, стоимость Xbox остается прежней

Компания Sony поднимает цены на свои некстген-консоли в РФ. Уже с 1-го апреля цена PlayStation 5 будет составлять 49 990 рублей (ранее 46 990), а PlayStation 5 Digital Edition (без привода для дисков) - от 40 990 рублей (ранее 37 900).

Эту информацию подтвердил изданию DTF представитель "PlayStation Россия". Причиной называется изменение курса валют.

В свободной продаже, впрочем, устройств до сих пор нет - как и во всем мире. При этом торговые площадки частных объявлений завалены предложениями от перекупщиков, которые предлагают устройства по завышенным ценам.

Конкурирующая Microsoft на фоне этих новостей прокомментировала порталу Player One, что не собирается повышать цены на новую линейку Xbox Series X/S, а бросит все силы на ускорение следующих поставок консолей.