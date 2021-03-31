Состав вакцин от коронавируса можно менять при появлении новых штаммов

При появлении новых штаммов коронавируса состав ковидных вакцин можно будет оперативно менять. При этом проведение доклинических и клинических исследований не потребуется, рассказал генеральный директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью RT.

Он напомнил, что на основании данных по циркулирующим в том или ином сезоне штаммам вируса гриппа определяется и при необходимости изменяется состав вакцин. Так, для Северного полушария ВОЗ определяет штаммы и состав вакцин на следующий эпидсезон ежегодно в конце февраля. С марта обычно начинается производство вакцины, чтобы осенью приступить к массовой иммунизации.

Как поясняет Максютов, состав вакцин от ковида можно будет менять оперативно. Как до этого сообщила старший научный сотрудник научного центра имени Гамалеи Дарья Егорова, некоторые мутации и штаммы коронавируса вызывают у ученых серьезные опасения. Поэтому стоит постоянно мониторить эффективность существующих вакцин против вируса.