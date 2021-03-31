Составлен среднестатистический портрет малолетнего преступника

Следственный комитет сформулировал, как выглядит малолетний преступник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя второго отделения контрольно-следственного отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Индиру Голубкову. По ее словам, среднестатистический портрет несовершеннолетнего нарушителя закона - это молодой человек 16-17 лет, воспитывающийся в семье с одним родителем, либо в полной семье, но, как правило, с отрицательным психологическим климатом, наглядным асоциальным поведением родителей.

Такие молодые люди учатся, но "их деятельность практически не направлена на повышение своего интеллектуального и культурного уровня, а обусловлена лишь территориальным нахождением в том или ином образовательном учреждении", - сказала Голубкова.