Совфед изменил основания для возбуждения дела о сбыте наркотиков

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, уточняющий основания для возбуждения уголовных дел по статье о сбыте наркотиков.

Поправки вносятся в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ, где перечислены случаи, в которых уголовное дело не возбуждается. В нее добавлена норма о том, что "сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи".

К такой редакции закона депутаты и сенаторы пришли по итогам работы согласительной комиссии. Ранее верхняя палата парламента отклонила этот закон. Тогда он предусматривал, что "не могут быть возбуждены дела при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам". По мнению главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в этой версии закон не решал проблему необоснованного преследования граждан по делам о наркотиках.