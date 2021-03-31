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31.03.2021 19:50
Рубрика: Власть

Учить - не вредно

Одобрен закон о просветительской деятельности
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Совет Федерации будет внимательно следить за исполнением поправок в закон об образовании, которыми вводится понятие просветительской деятельности и устанавливаются общие требования к ее ведению. Спикер Валентина Матвиенко поручила коллегам проследить, чтобы подготовка подзаконных актов к нему велась с участием всех тех, у кого сам закон вызвал опасения.

Вчера на пленарном заседании сенаторы одобрили документ, внесенный в Госдуму по инициативе членов комиссии СФ по предотвращению вмешательства во внутренние дела России. По словам авторов, он направлен на защиту сферы просвещения от негативного влияния извне, а также распространения вредных и псевдонаучных знаний.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Закон вводит само понятие "просветительская деятельность". Это распространение знаний, опыта, навыков, ценностных установок и т.д. вне рамок образовательных программ. Целью такой деятельности является интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие человека.

Госорганы, отвечающие за образование, наделяются правом координировать сотрудничество научных и образовательных учреждений с зарубежными организациями. Обязательным условием для подписания таких договоров теперь будет наличие заключения соответствующего ведомства. Порядок получения заключений утвердит правительство РФ. Кабмин также получает право определять порядок, условия и формы ведения просветительской деятельности, контроля за ней.

Отдельно в законе прописан запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, распространения недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ.

Поправки вступят в силу в июне

Прежде чем вынести закон на заседание палаты, Валентина Матвиенко поручила провести его обсуждение с представителями всех заинтересованных сторон, поскольку в Совфед поступили обращения от Российской академии наук, Координационного совета профессоров РАН, Российского комитета Международного совета музеев, Общественной палаты РФ. "Это хорошая практика, когда перед принятием законов, которые вызывают такой общественный интерес, открыто, с привлечением всех желающих проходит предварительное обсуждение", - подчеркнула глава Совфеда.

"Опасения наших ученых касались международной деятельности, уже заключенных договоров, их проектов с зарубежными коллегами, - сообщила глава профильного комитета СФ Лилия Гумерова. - Но уже в рамках нашей встречи мы многие опасения сняли". Тем не менее комитет получил протокольное поручение вести мониторинг применения закона. Кроме того, сенаторы разработают методические рекомендации для регионов, чтобы пресечь избыточное регулирование и "не доводить до абсурда здравую идею", добавила Гумерова. Поправки о просветительской деятельности вступят в силу в июне этого года.

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