Совфед одобрил закон о гаражной амнистии

До 1 сентября 2026 года владельцы капитальных гаражей смогут бесплатно оформить право собственности на такие постройки и на земельные участки под ними. Закон о гаражной амнистии одобрил в среду Совет Федерации.

Закон распространяется на гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Это могут быть капитальные постройки или сваренные из металлоконструкций, но не "ракушки", на них амнистия не распространяется.

С 1 сентября 2021 года получить в собственность можно будет участки под гаражами, если они предоставлены гражданину организацией или органом власти, а также если гараж и участок, на котором он расположен, достались владельцу на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива. Предполагается упрощенный порядок оформления собственности - по одному заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты. После госрегистрации прав на участок и гараж уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Утвержден широкий перечень документов, которыми можно подтвердить права на гараж и участок. Это может быть договор о подключении к инженерным сетям, документы об уплате коммунальных услуг или о проведении технической инвентаризации.

При оформлении права собственности на гараж и связанный с ним земельный участок оплачивать государственную пошлину гражданам не придется.