Совфед одобрил закон об ответственности за оскорбление ветеранов

Распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны может привести к лишению свободы на срок до трех лет. Такие поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ одобрил в среду Совет Федерации.

Документ вносит изменения и дополнения в статью УК РФ о реабилитации нацизма. Одной из форм этого преступления теперь признается публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах. Виновных ждет наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до 3-х лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Вводится уголовная ответственность за оскорбление памяти защитников Отечества, либо публичное унижение чести и достоинства ветерана. За эти преступления предусматривается штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 3 лет, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на тот же срок.

Таким же образом предлагается наказывать за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

"Принятие внесенных изменений позволит создать дополнительные меры защиты чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Отечества, а также обеспечить сохранность исторической правды", - считают в профильном комитете СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

На этом же заседании сенаторы одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части установления за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы войны.