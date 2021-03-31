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31.03.2021 21:10
Рубрика: Экономика

Доходы от всходов

На селе создается 42 тысячи рабочих мест
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Средняя зарплата в сельском хозяйства достигла 30 тыс. рублей, увеличившись с 2018 года на 4 тыс. рублей. А по программе комплексного развития сельских территорий было создано 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на "правительственном часе" в Совете Федерации.

В прошлом году в стране был собран один из лучших урожаев зерна за всю историю - 133,5 млн тонн. В 2020 году также впервые экспорт продукции АПК превысил ее импорт, увеличившись более чем на 20%. При этом, несмотря на отсутствие мигрантов, дефицит рабочих рук почти удалось закрыть своими силами. По программе развития сельских территорий планируется организовать 42 тысячи рабочих мест, часть из них уже создана в прошлом году.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Пандемия не прошла бесследно для отрасли: высокие цены на продовольствие на мировом рынке отразились и на нашем - некоторые продукты подорожали, что вынудило федеральные власти ввести экспортные пошлины на зерновые и повысить на подсолнечник. Планируется ввести их на подсолнечное масло. Принятые меры уже дали эффект, считает Патрушев. На внутреннем рынке снизились цены на зерно и стабилизировались цены на муку и хлеб. Мукомолам и хлебопекам выделено дополнительно 4,7 млрд рублей, производителям сахара и подсолнечного масла компенсируют часть затрат на производство продукции для розницы, доходы от экспортных пошлин вернут аграриям.

В этом году посевная площадь увеличится на 600 тыс. га, до 80,5 млн га. Одна из новых проблем - существенный рост цен на минудобрения. По словам Патрушева, постановление о госрегулировании цен на них сейчас проходит согласование правительства, хотя минсельхозу приходится "преодолевать большое сопротивление". Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подключиться к решению этого вопроса, чтобы ускорить процесс и успеть решить проблему в посевную.

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