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31.03.2021 01:30
Рубрика: Спорт

"Карлики" осмелели

Старт отборочного турнира ЧМ-2022 стал сенсационным
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 68(8419)
В Европе стартовал отборочной турнир чемпионата мира-2022. Начало цикла ознаменовалось сразу несколькими сюрпризами.
В отличие от ряда топовых сборных, Россия в стартовых двух турах квалификации набрала шесть очков. Фото: Reuters В отличие от ряда топовых сборных, Россия в стартовых двух турах квалификации набрала шесть очков. Фото: Reuters
В отличие от ряда топовых сборных, Россия в стартовых двух турах квалификации набрала шесть очков. Фото: Reuters

Вообще в последние годы разница между грандами и так называемыми карликами сократилась. Изначальные аутсайдеры то и дело отбирают очки у топов, а порой и обыгрывают их. Некоторые и вовсе претендуют на то, чтобы выйти в финальную часть крупного форума, хотя несколько лет назад это казалось фантастикой. Взять хотя бы Люксембург. Команда стартовала в цикле с выездной победы над самой Ирландией - 1:0. Люксембург впервые за 12 лет выиграл в гостях в квалификации чемпионата мира либо Европы. В последний раз эта сборная выигрывала на чужом поле аж в 2008 году в поединке со Швейцарией (2:1).

Фото: Михаил Шапаев / РФС / РИА Новости
Сборная России по футболу уступила команде Словакии в квалификации ЧМ-2022

Отдельно стоит сказать о сборной, выступающей в одной группе с Россией, - Мальте. Островитяне стали первым соперником нашей команды в нынешнем цикле. С большим трудом, но россияне все же одержали победу - 3:1. Впрочем, как показали дальнейшие события, мальтийцы способны доставить проблем любому оппоненту. На выходных Мальта едва не сотворила сенсацию в гостевом матче со Словакией. Островитяне сыграли вничью (2:2), хотя впервые в истории вели 2:0 во встрече квалификации Евро или ЧМ. Что касается России, то наша команда провела первый домашний поединок в новом году: в Сочи игроки Черчесова победили Словению со счетом 2:1. Игры с представителями Балкан все ожидали с тревогой. И воспоминания со словенцами связаны не самые приятные. Ведь именно эта команда переиграла Россию в стыковых встречах за право участия на чемпионате мира-2010. Напомним, что за год до этого россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, а тренировал нашу команду Гус Хиддинк. Впрочем, с той поры многое изменилось. Тогда едва ли не на всех стадионах, где проходили отборочные игры, были аншлаги. А сейчас из-за пандемии коронавируса зрителей почти никуда не пускают. Кроме России и еще нескольких стран.

- Болельщики важны не только для нас, но и для соперника. Главное, чтобы была атмосфера. Россия - чуть ли не единственная страна, где жизнь протекает почти нормально, - отметил главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов.

Спорт Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу 2022

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