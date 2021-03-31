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31.03.2021 14:40
Рубрика: Власть

Стартовала регистрация участников нового сезона конкурса "Лидеры России"

Текст: Татьяна Замахина
Желающие принять участие в четвертом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" с 31 марта могут подать заявки. Новый сезон, как обещали организаторы, будет отличаться от предыдущих.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Старт приема заявок был дан в рамках медиапрезентации проекта.

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
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В этом конкурсе не бывает проигравших, считает первый замруководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко.

"Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации, - обратился он к участникам. - И, наверное, главный приз этого проекта - возможность получить в наставники лучших управленцев страны".

Так что те, кто не дойдет до финала, все равно получат уникальный опыт, считает Кириенко.

Новый сезон будет сильно отличаться, рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров. По его словам, упор теперь делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать отрасль.

Общий конкурс заменят восемь треков:

  • - "Государственное управление"
  • - "Бизнес и промышленность"
  • - "Наука"
  • - "Здравоохранение"
  • - "Информационные технологии"
  • - "Культура"
  • - "Международный трек"
  • - "Студенты"

Как уточнили организаторы, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 270 "Лидеров России". В том числе - два губернатора и шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров.

Этапы четвертого сезона
  • - Регистрация: 31 марта - 26 апреля 2021 г.
  • - Дистанционный этап: 29 апреля - 11 июня 2021 г.
  • - Очный этап: август - декабрь 2021 г.
  • - Суперфинал: март 2022 г.
Власть Работа власти Внутренняя политика

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