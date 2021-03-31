Стартовала регистрация участников нового сезона конкурса "Лидеры России"

Старт приема заявок был дан в рамках медиапрезентации проекта.
В этом конкурсе не бывает проигравших, считает первый замруководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко.
"Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации, - обратился он к участникам. - И, наверное, главный приз этого проекта - возможность получить в наставники лучших управленцев страны".
Так что те, кто не дойдет до финала, все равно получат уникальный опыт, считает Кириенко.
Новый сезон будет сильно отличаться, рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров. По его словам, упор теперь делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать отрасль.
Общий конкурс заменят восемь треков:
- - "Государственное управление"
- - "Бизнес и промышленность"
- - "Наука"
- - "Здравоохранение"
- - "Информационные технологии"
- - "Культура"
- - "Международный трек"
- - "Студенты"
Как уточнили организаторы, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 270 "Лидеров России". В том числе - два губернатора и шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров.
- - Регистрация: 31 марта - 26 апреля 2021 г.
- - Дистанционный этап: 29 апреля - 11 июня 2021 г.
- - Очный этап: август - декабрь 2021 г.
- - Суперфинал: март 2022 г.