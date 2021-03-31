Стартовала регистрация участников нового сезона конкурса "Лидеры России"

Желающие принять участие в четвертом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" с 31 марта могут подать заявки. Новый сезон, как обещали организаторы, будет отличаться от предыдущих.

Старт приема заявок был дан в рамках медиапрезентации проекта.

В этом конкурсе не бывает проигравших, считает первый замруководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко.

"Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации, - обратился он к участникам. - И, наверное, главный приз этого проекта - возможность получить в наставники лучших управленцев страны".

Так что те, кто не дойдет до финала, все равно получат уникальный опыт, считает Кириенко.

Новый сезон будет сильно отличаться, рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров. По его словам, упор теперь делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать отрасль.

Общий конкурс заменят восемь треков:

- "Государственное управление"

- "Бизнес и промышленность"

- "Наука"

- "Здравоохранение"

- "Информационные технологии"

- "Культура"

- "Международный трек"

- "Студенты"

Как уточнили организаторы, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 270 "Лидеров России". В том числе - два губернатора и шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров.

Этапы четвертого сезона