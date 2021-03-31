Постановление губернатора Ставропольского края от 31 марта 2021 года № 138 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Новости

Росгвардия: Действия спецназа в спецоперации в Вешках были правильными 23:07
Чорлука объявил о решении покинуть "Локомотив" 22:51
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая 22:31
Алексей Оверчук обсудил изменение климата с управляющим Всемирного банка 22:25
Россия выдала Литве подозреваемого в создании нарколаборатории 21:59
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 32,2 тысячи человек 21:00
Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе 20:32
Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы 20:32
Матвиенко: У конкурса "Лидеры России" есть большой потенциал 20:28
Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии 19:47
Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием 19:21
Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти 19:10
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 19:08
В Сочи предложили штрафовать туристов-нарушителей в горах 19:00
Захарова назвала цензурой блокировку в США арабской версии RT 18:54
Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе 18:51
Украинский киллер получил срок за убийство главного строителя МВД РФ 18:47
Посольство России рекомендовало избегать центра Джакарты из-за террористов 18:25
Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой по телефону 18:14
Индия начала праздновать в России 75-летие своей независимости 18:14
Путин призвал оставить решение о ключевой ставке Центробанку 18:07
Росреестр зарегистрировал на 30% больше ипотек, чем годом ранее 18:04
В Гаване стартовало 17-е заседание российско-кубинской комиссии 18:03
И.о. замглавы правительства Ставрополья Романа Петрашова арестовали до 23 мая 18:03
Мэр Краснодара заявил о решении пойти на выборы в Госдуму 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 марта 2021 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 31 марта 2021 года № 138 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 521, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 22 декабря 2020 г. № 555, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 17 февраля 2021 г. № 68, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91 и от 15 марта 2021 г. № 110) изменение, дополнив абзац первый словами ", с 01 апреля по 14 апреля 2021 года включительно".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией