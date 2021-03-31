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31.03.2021 15:48
Рубрика: Спорт

Тим Цзю досрочно победил Хогана и защитил титул WBO

Текст: Максим Домчев
26-летний Тимофей Цзю выступает в весовой категории до 69,9 кг. В 18-м поединке он встречался с ирландцем Деннисом Хоганом, который старше соперника на 10 лет. На кону в поединке был глобальный пояс Всемирной боксерской организации.
Фото: DAN HIMBRECHTS/EPA Фото: DAN HIMBRECHTS/EPA
Фото: DAN HIMBRECHTS/EPA

Поединок прошел под диктовку Тима Цзю. С первого раунда он ощутимо превосходил своего соперника. Развязка наступила в пятом раунде, когда после могучего удара левой руки Хоган оказался на настиле ринга. Он сумел продолжить бой, но стал раз за разом пропускать мощные удары. Его секунданты приняли решение остановить избиение и выбросили полотенце.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Для Цзю-младшего эта победа стала 18-й в карьере. 14 из них были одержаны досрочно.

Он занимает первую строчку в своей весовой категории по версии WBO и должен получить бой за титул, которым сейчас владеет аргентинец Брайан Кастаньо.

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