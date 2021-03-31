Тим Цзю досрочно победил Хогана и защитил титул WBO

26-летний Тимофей Цзю выступает в весовой категории до 69,9 кг. В 18-м поединке он встречался с ирландцем Деннисом Хоганом, который старше соперника на 10 лет. На кону в поединке был глобальный пояс Всемирной боксерской организации.

Поединок прошел под диктовку Тима Цзю. С первого раунда он ощутимо превосходил своего соперника. Развязка наступила в пятом раунде, когда после могучего удара левой руки Хоган оказался на настиле ринга. Он сумел продолжить бой, но стал раз за разом пропускать мощные удары. Его секунданты приняли решение остановить избиение и выбросили полотенце.

Для Цзю-младшего эта победа стала 18-й в карьере. 14 из них были одержаны досрочно.

Он занимает первую строчку в своей весовой категории по версии WBO и должен получить бой за титул, которым сейчас владеет аргентинец Брайан Кастаньо.