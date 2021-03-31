Трутнев сообщил о планах сделать Севморпуть альтернативой Суэцкому каналу

Новости

Портал о детском отдыхе запустят в Подмосковье с 1 июня 14:03
Украина отказалась от ввоза из РФ пшеницы, ржи и подсолнечного масла 14:01
Россия вошла в семерку стран по изобретениям в офтальмологии 13:50
Счетная палата подала заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола 13:48
Песков назвал пугающие последствия эскалации на Украине 13:40
Оргкомитет российской части Евро-2020 утвердил заполняемость трибун на 50% 13:39
Сельскую ипотеку могут распространить на деревянные дома 13:29
Составлен среднестатистический портрет малолетнего преступника 13:29
Лавров рассчитывает на проведение саммита "пятерки" СБ ООН 13:25
Трейлер Mortal Kombat пересняли с помощью конструктора LEGO 13:22
Счетная палата не обнаружила у "Роскосмоса" нецелевых трат бюджета 13:21
Володин: Все депутаты в срок отчитались о доходах и имуществе 13:21
Кудрин: Более 20% нуждающихся россиян не доступны меры соцподдержки 13:17
Лавров увидел обнадеживающие сигналы в подходах США по ситуации в Иране 13:06
Российский ученый установил причину тяжелого течения COVID-19 13:02
В Испании не выполнили план по вакцинации населения от коронавируса 13:02
В Великом Новгороде на трансформаторном заводе произошел взрыв 13:02
Павел Деревянко: Совершенно отрезало желание быть в Голливуде 12:55
Лавров назвал санкции США и ЕС противоречащими нормами ВТО 12:54
В Ленобласти задержали закладчиков крупной партии наркотиков 12:47
Названы города с самым доступным жильем 12:33
Студия Warner Bros. отодвинула премьеру экранизации Mortal Kombat 12:32
В Петербурге 11 гостей ресторана попали в больницу после банкета 12:31
Абрамченко: В России стали обрабатывать на 10 миллионов тонн отходов больше 12:30
Топ самых смешных книг возглавила "12 стульев" 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
31.03.2021 13:55
Рубрика: Экономика

Трутнев сообщил о планах сделать Севморпуть альтернативой Суэцкому каналу

Текст: Михаил Загайнов
Россия намерена снизить стоимость перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП), чтобы этот маршрут мог конкурировать с Суэцким каналом. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев после совещания, посвященного развитию СМП.
Фото: Виталий Иванов/ТАСС Фото: Виталий Иванов/ТАСС
Фото: Виталий Иванов/ТАСС

По его словам, сейчас перевозка грузов по Северному морскому обходится на 30 процентов дороже, чем по Суэцкому каналу. При этом по протяженности Севморпуть короче.

Фото: Suez Canal/AP
Навигация в Суэцком канале вернулась в обычный режим

"Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была не дороже, а лучше дешевле, чем по Суэцкому каналу. Если для этого понадобится какая-то отдельная государственная программа, значит, она должна быть", - заявил журналистам Трутнев, добавив, что Минвостокравития, Минтранс и Ростатом должны провести экономический анализ и представить свои предложения.

"Запуская огромный проект, мы не сможем сразу генерировать прибыль, какое-то количество времени нам придется вкладывать, это общая ситуация по любому инвестиционному проекту. Поэтому на начальном периоде надо просто этот проект раскрутить", - добавил вице-премьер.

Трутнев также отметил, что на совещании обсуждались вопросы административных препятствий, которые существуют на Севморпути. Они связаны с районами плавания и количеством персонала на судах.

"Здесь никаких резких решений принимать нельзя, потому что надо изучать все эти предложения прежде всего с точки зрения безопасности мореплавания, но такой анализ тоже будет проведен", - сказал Трутнев.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
МИД РФ: Россия будет поднимать тему Севморпути на международных площадках

В свою очередь, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что задача правительства - создать регулярный контейнерный маршрут на Северном морском пути. По его словам, это позволит изменить отношение участников рынка - "сделать СМП стандартным мейнстримовым маршрутом".

"В связи с развитием российского ледокольного флота, в связи с удлинением периода навигации, а также с мерами, которое принимает правительство, уже на горизонте просматриваемся возможность организации конкурентоспособной перевозки контейнерных грузов, каботажных перевозок по Севморпути", - сказал он.

Министр отметил, что инцидент в Суэцком канале, движение которого было парализовано на несколько дней из-за ЧП с контейнеровозом Ever Given, показал актуальность Севморпути как глобального транспортного коридора.

Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5600 километров от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минвостокразвития Правительство Минтранс Правительство Минэкономразвития Росстат

Главное сегодня

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных
Дмитрий Григоренко: Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%
За сутки в России подтверждено 8275 случаев COVID-19 в 85 регионах
В посольстве России в Италии подтвердили задержание дипломата
Кудрин: Более 20% нуждающихся россиян не доступны меры соцподдержки
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны