Трутнев сообщил о планах сделать Севморпуть альтернативой Суэцкому каналу

Россия намерена снизить стоимость перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП), чтобы этот маршрут мог конкурировать с Суэцким каналом. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев после совещания, посвященного развитию СМП.

По его словам, сейчас перевозка грузов по Северному морскому обходится на 30 процентов дороже, чем по Суэцкому каналу. При этом по протяженности Севморпуть короче.

"Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была не дороже, а лучше дешевле, чем по Суэцкому каналу. Если для этого понадобится какая-то отдельная государственная программа, значит, она должна быть", - заявил журналистам Трутнев, добавив, что Минвостокравития, Минтранс и Ростатом должны провести экономический анализ и представить свои предложения.

"Запуская огромный проект, мы не сможем сразу генерировать прибыль, какое-то количество времени нам придется вкладывать, это общая ситуация по любому инвестиционному проекту. Поэтому на начальном периоде надо просто этот проект раскрутить", - добавил вице-премьер.

Трутнев также отметил, что на совещании обсуждались вопросы административных препятствий, которые существуют на Севморпути. Они связаны с районами плавания и количеством персонала на судах.

"Здесь никаких резких решений принимать нельзя, потому что надо изучать все эти предложения прежде всего с точки зрения безопасности мореплавания, но такой анализ тоже будет проведен", - сказал Трутнев.

В свою очередь, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что задача правительства - создать регулярный контейнерный маршрут на Северном морском пути. По его словам, это позволит изменить отношение участников рынка - "сделать СМП стандартным мейнстримовым маршрутом".

"В связи с развитием российского ледокольного флота, в связи с удлинением периода навигации, а также с мерами, которое принимает правительство, уже на горизонте просматриваемся возможность организации конкурентоспособной перевозки контейнерных грузов, каботажных перевозок по Севморпути", - сказал он.

Министр отметил, что инцидент в Суэцком канале, движение которого было парализовано на несколько дней из-за ЧП с контейнеровозом Ever Given, показал актуальность Севморпути как глобального транспортного коридора.

Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5600 километров от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.