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У "Яндекса" новый логотип. Как он теперь выглядит

Текст:   Антон Благовещенский
31.03.2021,  
12:41
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Поисковик "Яндекс" объявил о смене логотипа, который получил обновленный шрифт.

Фото: Яндекс

Кроме того, новый знак в виде буквы "Я" в красном круге будет использоваться в онлайновых и мобильных интерфейсах и в офлайне - например, на машинах и сумках курьеров.

Фото: Яндекс

Также в компании объявили об изменениях во внешнем виде поисковой строки, которая теперь не повторяет форму стрелки.

Фото: Яндекс

Напомним, что раньше стрелка была одним из символов поисковой компании - в форме стрелки были даже визитки сотрудников.

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