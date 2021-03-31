У "Яндекса" новый логотип. Как он теперь выглядит

Поисковик "Яндекс" объявил о смене логотипа, который получил обновленный шрифт.

Фото: Яндекс

Кроме того, новый знак в виде буквы "Я" в красном круге будет использоваться в онлайновых и мобильных интерфейсах и в офлайне - например, на машинах и сумках курьеров.

Фото: Яндекс

Также в компании объявили об изменениях во внешнем виде поисковой строки, которая теперь не повторяет форму стрелки.

Фото: Яндекс

Напомним, что раньше стрелка была одним из символов поисковой компании - в форме стрелки были даже визитки сотрудников.