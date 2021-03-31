Ученые обнаружили запрещенный перенос генов

Неожиданное открытие сделали китайские ученые. Оно касается механизма передачи генов. Известно, перенос может быть "вертикальным", когда они передаются по наследству, и " горизонтальным", когда ими обмениваются организмы, не связанные друг с другом никакими родственными отношениями. Второй вариант встречается среди примитивных организмов, например, вирусов и бактерий, что может сделать их устойчивыми к действию антибиотиков.

Но что позволено примитивным, не работает у многоклеточных, а тем более у высших организмов. А возможно, даже запрещено природой. Во всяком случае, так всегда считали ученые. Но в последнее время появились работы, которые ставят под сомнение это табу.

В журнале Cell описан "горизонтальный" перенос генов между удаленными друг от друга организмами. Китайские ученые изучали как известные вредители растений - белокрылки - защищаются от естественных пестицидов. Их выделяют многие растения, чтобы выживать в суровой борьбе за существование. Ученым удалось найти в геноме насекомого ген, который отвечает за выработку специфического белка. Именно он нейтрализует те самые вещества, которые выделяют растения, оказывая противомикробный и пестицидный эффект.

Самое любопытное, что ни у одного другого насекомого, ничего похожего не обнаружено. Зато такой ген нашли у некоторых растений, от которых, возможно, белокрылки и заполучили эту копию. Судя по всему, ген был заимствован белокрылками около 35 миллионов лет назад: сперва он попал в заразивший растение вирус, а затем был съеден насекомыми и поселился в их геноме. Это повысило их устойчивость к химическим средствам защиты растений. Без сомнения это важная работа, которая показывает, что "горизонтальные" переносы генов возможны и у высших организмов.