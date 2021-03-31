Ученые Беларуси и России определили новые перспективы взаимодействия

Создавать технологии высочайшего мирового уровня возможно при тесном научном сотрудничестве партнеров Союзного государства, убежден глава Академии наук Беларуси Владимир Гусаков. Об этом он заявил в среду на совместном заседании президиумов РАН и Национальной академии наук РБ - "Россия и Беларусь: единое научное пространство".

Академики, информирует БЕЛТА, рассмотрели результаты деятельности Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства и реализацию программ СГ, одобрили важнейшие результаты научной работы по итогам 2020 года.

Научная элита двух стран обсудила и перспективы контактов в рамках Международной ассоциации академий наук (МААН), штаб-квартира которой функционирует на базе белорусского академического центра. Сегодня эта ассоциация, уточняет агентство, объединяет 26 организаций из 16 стран, в том числе, Азербайджан, Армению, Украину, Китай, Монголию, Молдову, Черногорию, Грузию и Вьетнам.

Особое внимание обратили ученые и на необходимость усиления координации деятельности в области новых медицинских технологий для решения задач профилактики и ликвидации последствий масштабных эпидемий. Главные составляющие успешного сотрудничества, убеждены эксперты, заключаются в многовекторности науки, наличии школ и молодых ученых, возможности трансграничного партнерства специалистов. Принято решение, в частности, активизировать контакты в рамках научного совета МААН по вирусологии, на регулярной основе будут проводиться видеоконференции, связанным с эпидемиологической ситуацией.

Одобрено на встрече в российской столице и научное сопровождение разработки стратегических направлений пространственно-территориального и социально-экономического развития России и Беларуси на долгосрочный период и развитие сотрудничества в рамках стратегических направлений мегапроекта "Единая Евразия".

Отдельный пакет предложений был утвержден по взаимодействию в области земледелия и растениеводства. Он включает, в том числе, обмен селекционным материалом в рамках исследования генетических ресурсов, а в области животноводства - повышение биологической ценности кормов, профилактику и лечение наиболее распространенных инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных.

А советам молодых ученых Союзного государства поручено обеспечить эффективное продолжение сотрудничества в реализации совместных проектов и проведении научно-технических и организационных мероприятий - форумов, семинаров, школ молодых ученых и круглых столов.