УФСИН: Осужденный Навальный нарушал форму одежды и не соблюдал распорядок дня

В управлении ФСИН по Владимирской области рассказали, за какие именно нарушения администрацией колонии был наказан осужденный Алексей Навальный. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления.

Отмечается, что комиссия исправительного учреждения вынесла взыскания в виде выговора Навальному за неоднократные нарушения: за отказы осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за несоблюдение распорядка дня и за нарушения установленной формы одежды.

"Меры взыскания к осужденному Навальному применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - подчеркнули в тюремном ведомстве. Кроме того, указали в УФСИН по Владимирской области, при применении мер взыскания учитывались обстоятельства совершения каждого нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение.

Поясняется, что по каждому нарушению с Навальным были проведены разъяснительные беседы.