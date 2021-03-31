Управление Суэцкого канала задержит Ever Given до конца расследования

До конца расследования инцидента с блокировкой Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given будет задержан, заявил глава управления канала Усама Рабиа.

"Судно останется здесь до завершения следствия", - цитирует ТАСС его интервью местному телеканалу "Аль-Арабия".

Расследование начато в среду 31 марта и цель его - выяснить, следовал ли капитан контейнеровоза инструкциям управления канала до того, как судно село на мель.

"Мы должны досконально выяснить, какое оборудование было на контейнеровозе и было ли оно должным образом задействовано, - заявил возглавляющий расследование Сейид Шейша. - Отказ экипажа сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию повлечет открытие гражданского дела, что чревато конфискацией судна и его содержимого".

Ранее японская компания Shohei Kisen отказывалась давать комментарии по поводу причин ЧП, в частности, о скорости, с которой шло судно, и о возможных ошибках в прохождении канала.