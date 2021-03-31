В апреле несколько категорий пенсионеров получат повышенную пенсию

С 1 апреля индексируются социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

Напомним, что индексация этих пенсий проводится ежегодно. В этом году решением правительства​ она вырастут на 3,4%. Больше, чем предполагалось изначально. По действующему закону индексация социальных пенсий ​ производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Размер индексации пенсий в 2021 году определен как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля), рассказали в Минтруде. Разница между этими величинами как раз составляет 3,4%.

Повышенные пенсии с 1 апреля получат 3,9 млн человек. Это люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Также существуют выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Такой вид пенсий назначается гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию. Эти пенсии тоже индексируются с 1 апреля.

Как уточнил "РГ" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский , социальные пенсии назначаются на 5 лет позже ,чем страховые. И даже тем, кто ни дня официально не работал. Но по объему такие пенсии ниже страховых. После индексации средний размер социальной пенсии в России составит чуть более 10 тысяч рублей в месяц. Средний размер страховой пенсии сейчас составляет более 17 тысяч рублей в месяц.