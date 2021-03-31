В Гаване стартовало 17-е заседание российско-кубинской комиссии

В Гаване началось 17-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие стартовало встречей сопредседателей: заместителя главы правительства Кубы Рикардо Кабрисаса и вице-премьера России Юрия Борисова.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны рассмотрят ряд вопросов сотрудничества между Россией и Кубой, оценят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. По итогам проведенной встречи планируется подписание заключительного акта.

В рамках визита Юрия Борисова на Кубу также запланированы встречи российского вице-премьера с высшим руководством республики.