В Китае из-за девяти случаев COVID-19 протестируют всех жителей города

В китайском городе Жуйли, расположенном на границе с Мьянмой, началось массовое тестирование населения на коронавирус. Проверят всех - а это 210 тысяч человек. И все из-за шести случаев COVID-19, выявленных ранее. Кроме того, ТАСС пишет и о трех бессимптомных носителях SARS-CoV-2.

В городе также вводится недельный карантин. Жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил, что среди девяти заразившихся - четыре гражданина Мьянмы и пять китайцев.