В Литве бизнесмены торгуют на тротуарах, спасаясь от голода

Представители малого бизнеса в Литве стали торговать на улицах, чтобы не умереть с голоду. Об этом сообщает rinkosaikste.lt.

Каждый день на определенных улицах городов стоят бизнесмены и продают одежду, обувь, постельное белье и другие непродовольственные товары. Работать в помещениях они не имеют права из-за правил действующего карантина по коронавирусу.

Согласно действующим правилам, в Литве разрешено работать непродовольственным магазинам, имеющим отдельный выход. Запрещена работа рыночных павильонов. Зато можно вести торговлю на улице.

"Мы вынесли одежду, обувь, постельное белье и другие товары на улицу. Здесь и торгуем. А что нам делать? У нас иного выхода нет. Власти нам платят 250 евро в месяц. Но как прожить на эти деньги? Ведь надо платить и за аренду помещения. Мы платим за аренду, а что нам остается на жизнь? Где логика властей?" - заявили торговцы представителям СМИ.

Малый бизнес Литвы подозревает власти в лояльности торговым центрам, которым предусмотрена финансовая помощь и при этом разрешено работать.

"Почему в больших магазинах можно продавать все? Там только ограничивают количество посетителей и все. Но они продают продукты и не только. Почему мы не можем? Ведь и мы можем ограничивать количество покупателей, обслуживать лишь одного покупателя", - говорят торговцы.

В Литве растет возмущение предпринимателей в самых разных сферах. Не так давно прошли акции протеста бизнесменов, занятых в ресторанном и гостиничном секторах. Они заявили, что их бизнес на грани банкротства и скоро они будут вынуждены сократить тысячи людей.