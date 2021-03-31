В Литве продлили срок лишения свободы россиянину Мелю

Апелляционный суд Литвы продлил срок лишения свободы россиянину Юрию Мелю до 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года, сообщает РИА Новости.

"Судьи изменили приговор единственному осужденному Юрию Мелису, арестованному до сих пор с 2014 года, на 10 лет", - передает литовское радио.

По этому делу реальный срок в семь лет отбыл только отставной полковник Юрий Мель, которого арестовали во время частной поездки в Литву в 2014 году. По словам адвоката Галины Кардановской, подзащитный уже отбыл наказание, но по требованию прокуратуры 12 марта его задержали еще на 20 дней. Прокуратура считает, что наказание в виде семи лет лишения свободы было слишком "мягким".

Напомним, в 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". По данным прокуратуры, люди, вышедшие на акции протеста и погибшие у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами. Со своей стороны, советские представители указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса вели с крыш домов.