В Минске стартовал конкурс молодых международников СНГ

Объявленный впервые три года назад, он успел за это время, по информации БЕЛТА, объединить более 600 молодых ученых, дипломатов, представителей общественных организаций из 11 стран СНГ. А своеобразным ядром этого международного форума и лидерами по количеству заявок традиционно являются исследователи из Союзного государства.
Организаторы научного марафона, который стартовал в последний день марта, уточняет агентство, выступают Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, академия управления при президенте РБ и Институт Европы РАН при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, МГИМО, Евразийской экономической комиссии, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.
Конкурсантам предлагают в этом году проявить свои творческие способности, представив неопубликованные статьи и аналитические записки, созданные одним или несколькими авторами и посвященные исследованию международных отношений и интеграционным проектам на постсоветском пространстве (Союзное государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ), национальным проблемам и интеграционным решениям.
Кроме того, в список предложенных публикаций включены темы о рисках конфликтов и инструментах укрепления коллективной безопасности в Евразийском регионе; культурных и образовательных связях как ресурсе интеграционного строительства, Великая Отечественная война в истории международных отношений: проблемы сохранения и искажения исторической памяти; дипломатическое наследие Андрея Андреевича Громыко; роль ООН, ее прошлое и будущее в системе международных отношений.
В пояснительной записке к конкурсу уточняется, что в основной номинации будут рассматриваться статьи аспирантов, преподавателей и дипломатов не старше 40 лет по состоянию на 1 августа 2021 года. А в дебютной номинации будут оцениваться работы студентов и выпускников вузов не старше 30 лет. Жюри также вправе устанавливать дополнительные специальные номинации.
Кстати, для участия в конкурсе необходимо до 11 мая включительно подать заявку через электронную форму на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org. В ней должна содержаться анкета участника и конкурсная работа.
Следует добавить, что монографии лидеров конкурса в основной номинации будут опубликованы в ведущих научных журналах, а все финалисты получат грант на участие в форуме финалистов в Москве, где презентуют свои работы в июле 2021 года. Кроме того, для победителей предусмотрены и ценные призы.
А по результатам дебатов, в ходе которых будет проходить защита работ на форуме финалистов конкурса, жюри может предоставить победителям: грант на научно-исследовательский проект, издание монографии или участие в конференции в России; грант на повышение квалификации в ведущих вузах РФ, включая МГИМО; рекомендательное письмо для стажировки в Евразийской экономической комиссии.