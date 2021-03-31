В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах

Уже 4 млн граждан дали свое согласие на проактивное информирование на портале госуслуг о полагающихся им мерах соцподдержки, рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Она напомнила, что рассылка со сведениями о льготах и пособиях, на которые может претендовать человек, началась с декабря и сегодня ведется по трем жизненным ситуациям: в связи с рождением ребенка, получением инвалидности и достижением пенсионного возраста.

Но их будет больше. Уже в этом году основанием для информирования станет достижение человеком определенного возраста. Например, когда ребенку исполнится 3 года, то родителям придет рассылка о новых мерах соцподдержки, на которые они смогут рассчитывать. А пожилой человек получит сведения о новом размере пенсионного обеспечения при достижении, например, 80 лет.

"Многие не обращаются за мерами поддержки, хотя в них объективно нуждаются, - сказала Баталина, - подтвердив свое согласие на рассылку на портале госуслуг, люди будут всегда в курсе тех льгот и выплат, на которые имеют право".

Баталина также напомнила, что во второй половине года получить консультацию о полагающихся гражданам мерах соцподдержки можно будет в едином контакт-центре. С апреля он начнет работать в тестовом режиме и информировать граждан о пособии на детей от 3 до 7 лет.

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