В доме Российского исторического общества (РИО) представили сборник "Городу и миру. Коллекция польских писем в фондах Музея-заповедника "Сталинградская битва". Он издан на русском и польском языках и является примером успешного диалога ученых, архивистов и музейщиков двух стран во времена, когда превалируют монологи.

Книга, по мысли издателей, символизирует признание жителями Польши героического подвига защитников и жителей Сталинграда. В нее вошли 75 документов - приветственных писем и телеграмм, написанных гражданами Польши в адрес Сталинграда и его жителей в 1950-х годах в седьмую годовщину окончания Сталинградской битвы.

Сборник как никогда актуален. По данным свежего опроса ВЦИОМ, несмотря на политическую напряженность между Россией и Польшей, среди людей есть запрос на разговор. К примеру, 64 процента поляков уверены, что между нашими странами должны быть союзнические и дружеские отношения, в России такой точки зрения придерживается 68 процентов опрошенных.

"Письма - это тот осколок взаимоотношений, душевных, сердечных, которыми пропитана наша судьба, - сказал на презентации председатель Совета фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Владимир Григорьев. - Польша была близка нам, ментально, психологически, культурологически, как и Россия всегда была близка Польше. Но я не узнаю свою страну, когда читаю польские аналитические издания. Поэтому объективная информация о наших отношениях в истории должна в Польшу поступать. Мы не просим много, нужно только попытаться адекватно взглянуть на историю, такую, какой она была. Книга - напоминание, как поляки относились к Сталинградской битве - величайшей победе, изменившей ход войны".

Письма из сборника входят в так называемую коллекцию подарков музея "Сталинградская битва". В ней хранится семь с половиной тысяч экспонатов из 68 стран мира. Две тысячи из них - от польских граждан! "Мир, в котором в конце 50-х годов жили варшавяне и сталинградцы, очень схож. Оба города стояли в руинах. И человеческие переживания и трудности, с которыми приходилось сталкиваться горожанам, были похожи", - говорит научный руководитель проекта по изданию сборника Сергей Иванюк.

В коллекции подарков музея - 7,5 тысячи экспонатов из 68 стран. Две тысячи - от поляков

Впрочем, времена, когда писались письма, были специфические, признают российские историки. "Мы все понимаем, что они были написаны в эпоху позднего Сталина, наверняка, там были и элементы организации, это всем ясно. Но есть и очень искренние слова обычных людей, которые излагают свои чувства и мысли простым безыскусным языком, - подчеркивает директор Института российской истории РАН Юрий Петров. - Очень важно помнить в современной Польше, что Вторая мировая - это война не только за сохранение нашего народа, но и за сохранение славянства в целом. Что было бы, останься Гитлер в Польше? Ответ очевиден: существование самого польского этноса было бы под большим сомнением. Если помнить об этом, нам гораздо проще будет говорить на любые, даже очень трудные исторические темы".

Однако научные отношения с историками Польши находятся вне зоны политического влияния, убежден Юрий Петров. Продолжает функционировать Российско-польская комиссия историков, которая начала свою работу на рубеже 50 и 60-х годов прошлого века.