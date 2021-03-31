В ОПЕК ухудшили прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

Рост спроса на нефть в 2021 году составит 5,6 миллиона баррелей в сутки вместо ожидаемых ранее 5,8 миллиона, говорится в базовом варианте прогноза в докладе технического комитета ОПЕК. Он сделан перед очередным заседанием мониторингового министерского комитета альянса, которое пройдет 31 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Дефицит нефти на мировом рынке в 2021 году составит 0,8 миллиона баррелей в сутки, а не 1,2 миллиона, как ожидалось в прогнозе, сделанном в начале марта. Риски для восстановления спроса на нефть в ОПЕК+ видят в неопределенности дальнейшей ситуации с коронавирусом в мире. В документе подчеркивается, что хрупкость нефтяного рынка подтверждается нестабильностью котировок барреля.

В докладе кроме базового прогноза представлен альтернативный сценарий развития событий. По нему спрос на нефть будет восстанавливаться меньшими темпами и составит 4,1 миллиона баррелей в сутки. При этом на рынке образуется не дефицит, а профицит предложения нефти в 0,6 миллиона баррелей в сутки.