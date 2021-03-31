В Пенсионном фонде назвали размер пенсий по гособеспечению с учетом прибавки

Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%, напомнил Пенсионный фонд России.

По закону такие пенсии ежегодно увеличиваются в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. За год - с 2019 по 2020-й - прожиточный минимум пенсионера вырос на 3,4% (9 002 рубля он составил в 2019-м и 9 308 рублей в 2020-м году).

Пенсии с прибавками в апреле получат 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии. Большинству такая пенсия выплачивается по инвалидности (2,1 млн пенсионеров) и по потере кормильца (1 млн пенсионеров). Одновременно с социальными индексируются пенсии: участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, некоторых других граждан.

В зависимости от вида пенсии прибавка после индексации составит в среднем от 270 до 514 рублей в месяц. Средний размер социальной пенсии после индексации, по данным ПФР, составит 10,2 тыс. рублей в месяц. При этом социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 15 тыс. рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы - до 15,16 тыс. рублей в месяц.

Пенсия участников Великой Отечественной войны вырастет в среднем до 42 тыс. рублей. Нужно отметить, что ветераны одновременно получают и страховую пенсию, и пенсию по государственному обеспечению. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 32,9 тыс. рублей.

Проиндексированные выплаты начнут поступать пенсионерам с 3 апреля - в соответствии с обычным графиком доставки.