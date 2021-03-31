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В продажу поступает Xiaomi Mi Band 6 за 4000 рублей. Брать или нет?

Текст:   Антон Благовещенский
31.03.2021,  
18:04
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Xiaomi официально раскрыла европейские цены нового браслета Mi Band 6, который на глобальном рынке получит приставку Smart к названию. Стоимость девайса составит 45 евро, или чуть больше 4000 рублей.

Фото: Xiaomi

Чем хорош новый Mi Band 6, что он умеет и стоит ли своих денег? Есть несколько "за".

1. Большой экран, который растянут от края до края. На него выводится больше данных об активности, да и смотрится это куда красивее. Сенсорная кнопка пропала, но освоиться с новыми жестами управления не составит труда.

2. Появился пульсоксиметр. Конечно, не стоит ждать от него высочайшей точности в измерении SpO2, но о явных нарушениях он точно сможет сообщить. Кстати, Apple сделала пульсоксиметр одной из киллер-фич в новых Watch Series 6.

3. Три десятка тренировок - вместо одиннадцати в Mi Band 5. Из них для шести работает автоматическое отслеживание - включая ходьбу и бег.

В остальном Mi Band 6 похож на предыдущую версию - он работает 14 дней без подзарядки и заряжается магнитным адаптером, заключен в водонепроницаемый корпус, мониторит сон и активность (возможно, делая это точнее, чем раньше), следит за сердечным ритмом, управляет воспроизведением музыки.

Xiaomi выпустила долгожданный Mi Band 6 c большим экраном. Характеристики и цена

У Mi Band 6 есть серьезный конкурент - Honor Band 6, поступивший в глобальную продажу ранее в этом месяце. Его стоимость в Европе составляет 50 евро, функциональность очень схожа с Mi Band 6, однако диагональ экрана больше.

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