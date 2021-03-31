Специальный электронный ресурс в интернете помогает предпринимателям донести все свои жалобы до самого высокого руководства правоохранительных органов.

Живой пример: в Москве следствие возбудило уголовное дело по статье УК "Кража" и провело обыск на складе. То есть устроило типичные "маски-шоу", в ходе которых был полностью изъят товар, принадлежавший индивидуальному предпринимателю: осветительное оборудование. Сам предприниматель фигурантом дела не являлся. Дело вообще было возбуждено в отношении неустановленного лица. То есть предполагалось, что кто-то что-то украл в крупном размере, но кто и что - надо разбираться. А товар тем временем был арестован.

Но после жалобы, отправленной через портал, вопрос был взят на контроль высоким руководством ведомства и проблема быстро решилась: товар человеку вернули.

Ресурс называется: "ЗаБизнес.РФ" и создан деловым сообществом совместно с минэкономразвития и Агентством стратегических инициатив. Его главный плюс: рассмотрение жалобы становится максимально прозрачным, по сути рядовой человек в погонах вынужден отчитываться напрямую перед самым высоким руководством. Портал был создан по поручению главы государства.

"Президент России Владимир Путин в одном из своих посланий поручил создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию, связанную с рассмотрением уголовных дел в отношении предпринимателей, но и добиться рассмотрения по существу претензий бизнесменов к действиям правоохранительных органов", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, важно, чтобы у предпринимателя были возможности защитить свои права прежде, чем в ходе расследования будет разорен бизнес.

Гендиректор платформы "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко подчеркивает: каждое пятое обращение на платформу имеет статус "проблема решена".

"Платформа, наряду с бизнес-омбудсменом и деловыми объединениями, является надежным защитником предпринимательства, - отметил недавно в ходе "круглого стола" заместитель начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства - начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры РФ Артем Кононенко. - По каждому обращению, поступающему в адрес Генеральной прокуратуры РФ с платформы, нами проводятся тщательные проверки, принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования".

Правоохранители устроили на складе "маски-шоу" и изъяли товар. После сигнала на портал они все вернули

Адвокат Виктор Пробичев отметил, что направление жалобы через данный сервис помогло решить проблемы его доверителей."Сам процесс формирования обращения простой, интуитивно понятный, напоминает работу с порталом "Госуслуги", - сказал он. - К слову, эта единственная не государственная платформа интегрирована с "ЕСИА - единой системой идентификации и аутентификации, что существенно упрощает процесс подтверждения личности заявителя или его представителя. Интерфейс позволяет быстро и удобно изложить суть процессуального обращения, приобщить документы в подтверждении доводов и отслеживать статус рассмотрения. Взаимодействие с платформой в части скорости и обратной связи порадовало. Ответы пришли быстро, в удобной форме, по существу. Оба постановления отменили как незаконные и не мотивированные".

Граждане начальники, неправомерно возбудившие уголовные дела, были наказаны.