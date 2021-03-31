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31.03.2021 20:39
Рубрика: Экономика

Для массы антитела

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8420)
Первую в мире вакцину от коронавируса для животных, которую зарегистрировала Россия, теоретически можно ставить и сельскохозяйственным животным. Об этом "Российской газете" рассказали в Россельхознадзоре. Как уточнила советник руководителя ведомства Юлия Мелано, исследования, проведенные в Китае, Германии и США, показали невосприимчивость сельхозживотных и птиц к вирусу SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Уже сейчас любой желающий может приобрести вакцину "Карнивак-Ков", разработанную учеными Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Вакцину можно заказать непосредственно у разработчика. Она прошла клинические испытания, доказала свою безопасность и эффективность, рассказал замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Фото: Елена Нагорных/РГ
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Исследования продолжаются - ученые выясняют, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения вакцины. По имеющимся пока данным, антитела к коронавирусу сохраняются в организме животных не менее шести месяцев.

Как пояснила "РГ" Юлия Мелано, стоимость комплекта вакцины (она двукратная) - около 600 рублей. Как и людям, она вводится дважды с интервалом в 21 день. Поставить вакцину могут в любой ветклинике. Комплекта хватит для прививки домашнего животного, например, кошки. Если владелец захочет привить сельхозживотное, то точную дозировку рассчитает ветеринар.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Природа Пандемия коронавируса COVID-19

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