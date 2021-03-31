В Словении мужчина с бензопилой попытался попасть в здание парламента

В минувший вторник в здание парламента Словении попытался прорваться мужчина, в руках у него была бензопила.

По сообщениям национального агентства STA, инцидент произошел после 19:00 по местному времени (20:00 мск). Мужчина подошел к зданию заксобрания, держа бензопилу. Он попытался прорваться в здание со словами "Хватит с меня локдауна!", передает агентство со ссылкой на МВД.

Его тут же задержали дежурившие у парламента полицейские. По сообщениям местных правоохранительных органов, в результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что в это время в здании парламента Словении проходило заседание о доверии председателю Государственного собрания (нижней палаты парламента) Игору Зорчичу.