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31.03.2021 13:30
Рубрика: Общество

В столице "Тотального диктанта" открылся фестиваль грамотности

Текст: Елена Новоселова
Фестиваль грамотности "Тотального диктанта" открылся в Якутске - столице всероссийской образовательной акции, сообщает портал якутских властей. Уже 10 апреля в городе пройдет ТД-2021, где на главной площадке диктовать текст будет его автор писатель Дмитрий Глуховский.

Центральное событие праздника - открытие Центра грамотности в национальной библиотеке Республики Саха (Якутия). На фестивале пройдет олимпиада и викторины для студентов, школьников, всех, любящих русский язык.

Фото: РИА Новости
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Цель фестиваля, по определению организаторов, повышение грамотности, культуры речи и мотивации к чтению. В программе есть курсы повышения квалификации, которые проведут эксперты "Тотального диктанта" и преподаватели российских вузов.

Фестиваль грамотности - это не только образовательная, но и творческая площадка, на которой пройдет серия творческих встреч писателя Андрея Геласимова с читателями, студентами, молодыми писателями и драматургами республики. Дело в том, что Геласимов - выпускник Якутского государственного университета. И здесь представят книгу Геласимова "Жажда" на якутском языке.

Справка "РГ"

Первый "Тотальный диктант" провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2020 году событие охватило 45 стран, объединив более 270 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов.

Пушкинский конкурс Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Акция "Тотальный диктант"

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