В столице "Тотального диктанта" открылся фестиваль грамотности

Фестиваль грамотности "Тотального диктанта" открылся в Якутске - столице всероссийской образовательной акции, сообщает портал якутских властей. Уже 10 апреля в городе пройдет ТД-2021, где на главной площадке диктовать текст будет его автор писатель Дмитрий Глуховский.

Центральное событие праздника - открытие Центра грамотности в национальной библиотеке Республики Саха (Якутия). На фестивале пройдет олимпиада и викторины для студентов, школьников, всех, любящих русский язык.

Цель фестиваля, по определению организаторов, повышение грамотности, культуры речи и мотивации к чтению. В программе есть курсы повышения квалификации, которые проведут эксперты "Тотального диктанта" и преподаватели российских вузов.

Фестиваль грамотности - это не только образовательная, но и творческая площадка, на которой пройдет серия творческих встреч писателя Андрея Геласимова с читателями, студентами, молодыми писателями и драматургами республики. Дело в том, что Геласимов - выпускник Якутского государственного университета. И здесь представят книгу Геласимова "Жажда" на якутском языке.

Справка "РГ"

Первый "Тотальный диктант" провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2020 году событие охватило 45 стран, объединив более 270 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов.