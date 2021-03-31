В тюрьмах началась вакцинация заключенных от коронавируса

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили "РГ", что уже в 63 регионах началась вакцинация заключенных. На данный момент вакцинировано почти 18 тысяч человек.

"В учреждениях уголовно-исполнительной системы проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции, - сообщили "РГ" во ФСИН. - В настоящее время прививочные мероприятия осуществляются в уже 63 территориальных органах ФСИН России, географический охват вакцинацией учреждений и органов УИС постоянно расширяется. На сегодняшний день среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, вакцинировано 17 934 человек. Среди работников уголовно-исполнительной системы - 13 880".

По словам сотрудников тюремного ведомства, перед вакцинацией каждый человек проходит осмотр врача для выявления противопоказаний. "Вакцинация подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется в филиалах медико-санитарных частей ФСИН России, а также силами выездных бригад государственных и муниципальных учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации, - рассказывают в службе. - Следует отметить, что вакцинация является добровольной, состоит из 2 этапов с временным промежутком в 3 недели".