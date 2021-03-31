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31.03.2021 20:54
Рубрика: Происшествия

В УФСИН заверили, что Навальный получает необходимую медпомощь

Текст: Иван Петров

Осужденному Алексею Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь "в соответствии с текущими медицинскими показаниями". Об этом говорится в сообщении на сайте управления ФСИН по Владимирской области.

УФСИН: Осужденный Навальный нарушал форму одежды и не соблюдал распорядок дня

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заключённый Навальный объявил голодовку, якобы из-за отказа в предоставлении ему медицинской помощи.

В тюремном ведомстве также прокомментировали жалобы Навального на то, что ему не дают нормально спать. Он жаловался на то, что тюремщики в течение всей ночи подходят к его кровати и светят в лицо фонариком.

В УФСИН сообщили, что порядок организации надзора за любым осужденным, в том числе и за Навальным, осуществляется "в соответствии с требованиями действующего законодательства". И применяется такой порядок ко всем осужденным без исключения. При этом сотрудники колонии, заверили в УФСИН, "неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный 8-часовой сон". В ночное время, действительно, делается обход.

"В соответствии с требованиями законодательства ночью сотрудники проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах, но такие меры не препятствуют отдыху осужденных", - заверили в региональном управлении ФСИН России.

В управлении также напомнили, что условия содержания осужденных в исправительных учреждениях "регламентированы нормативными правовыми актами". В частности, свидания осужденного с адвокатами предоставляются согласно требованиям части 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса.

Происшествия Правосудие Тюрьмы

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