Вильфанд пообещал россиянам теплый апрель

В большинстве регионов России в апреле температура будет выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это тепленький прогноз в прямом и переносном смысле. Он рассчитан 20 минут тому назад. На всей территории страны температура воздуха будет около и выше нормы", - сообщил сегодня Вильфанд агентству ТАСС. При этом в ряде регионов середина весны окажется дождливой. Так, избыток осадков в апреле прогнозируется в Северо-Западном, Уральском округах, Хабаровске, Якутии и Красноярском крае. А вот на юге европейской территории - в Краснодарском крае, Ставрополье, на Нижней Волге прогнозируется дефицит осадков. Довольно засушливо также будет на севере Красноярского края и в самых южных районах азиатской части страны - в Туве и Забайкалье.

Ранее Вильфанд сообщил, что в целом лето 2021 года также ожидается теплым. "Холодного лета и холодной весны мы не прогнозируем", - отметил Вильфанд. При этом, как отмечается в прогнозе на вегетационный период (с апреля по октябрь), на севере России ожидается много положительных аномалий температуры.

Условия для раннего начала пожароопасного сезона прогнозируются в южных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также на юге Центрального и Приволжского округов, в Южном округе и в регионах Северного Кавказа.