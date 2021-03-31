Главный чиновник в сфере здравоохранения на Сицилии Руджеро Рацца был вынужден подать в отставку на фоне скандального расследования, которое вывело на чистую воду региональные власти. Они сознательно передавали правительству Италии ложные данные о распространении COVID-19, чтобы остров не попал в "красную зону". Под домашним арестом оказалась правая рука Раццы Мария Литиция ди Либерти, региональный чиновник Сальваторе Кузимано, а также Эмилио Мадония, сотрудник компании, которая контролирует статистические данные департамента здравоохранения. Все трое обвиняются в предоставлении фальсифицированной информации, исходящей от имени должностного лица при исполнении.

Начало этому громкому делу, которое без преувеличения потрясло всю Сицилию, было положено еще в прошлом году, когда карабинеры вышли на след медицинской лаборатории в Алькамо, массово выдававшей вместо положительных тестов отрицательные. Сегодня же, ссылаясь на информацию, полученную благодаря перехвату телефонных разговоров, прокуратура Трапани настаивает на том, что за последние пять месяцев (с ноября по март) количество зараженных COVID-19 на Сицилии многократно превышало допустимый порог. Тем не менее руководство региона скрывало эти сведения от министерства здравоохранения Италии. В частности, полдюжины региональных чиновников преднамеренно изменяли количество положительных ковид-диагнозов и число проведенных тестов, чтобы национальный индекс заражаемости Rt оставался на Сицилии ниже максимальных уровней. Тем самым остров мог избежать жесткого варианта карантина и оставаться привлекательным для туристов. На сегодня правоохранители задокументировали около 40 случаев подделки статистических документов в отношении COVID-19. Последняя фальсификация датируется 19 марта.