Володин: Все депутаты в срок отчитались о доходах и имуществе

Все депутаты Госдумы подали в срок декларации о доходах и имеющемся имуществе за 2020 год. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Согласно закону, народным избранникам необходимо ежегодно в срок до 1 апреля представлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год. Аналогичные сведения нужно подать и о членах своей семьи - супругах и несовершеннолетних детях.

Все депутаты отчитались в соответствии с федеральным законодательством. "Теперь комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, займется изучением и проверкой поступивших сведений", - уточнил Володин, которого цитирует сайт Госдумы.

Он подчеркнул, что декларации будут опубликованы на официальном сайте Госдумы не позднее чем через 14 рабочих дней.