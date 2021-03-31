Володин заявил о необходимых мерах во избежание третьей волны COVID-19

Чтобы не допустить третью волну коронавируса, необходимо проверить зазывающие российских туристов страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Госдума, по его словам, обсудит эту тему с профильными ведомствами.

Спикер уверен, что российские специалисты перед майскими праздниками должны оценить эпидемиологическую безопасность стран, открытых для туристов из России.

Ранее о возможности третьей волны заявили в Минздраве. При этом отмечалось, что определяющими будут ближайшие месяц-полтора.

"Ровно столько остается до майских праздников, когда наши граждане поедут отдыхать, проводить свои отпуска, в том числе за пределами РФ", - напомнил Володин.

В Госдуме, по его словам, этот вопрос будет обсуждаться с профильными ведомствами - Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом. "Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19", - добавил парламентарий.

"Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам - пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах", - считает он.

Ранее председатель ГД предлагал применить такой механизм в отношении Черногории, после чего власти страны сделали заявление о готовности принять российских специалистов.