Воробьев: Все сенаторы подали декларации о доходах

Все члены Совета Федерации в срок исполнили требование закона о подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, сообщил вице-спикер СФ Юрий Воробьев, возглавляющий профильную комиссию.

"На сегодняшний день сведения о доходах и имуществе подали все сенаторы. В установленные сроки эта информация будет опубликована на нашем официальном сайте в сети интернет", - приводит его слова пресс-служба верхней палаты парламента.

Напомним, по закону, до 1 апреля 2021 года парламентарии должны сдать сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов СФ, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2020 год. После обработки сведений декларации будут опубликованы на сайте Совфеда.