Врач рассказал о последствиях коронавируса для пожилых людей

Пожилые люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, подвержены риску перелома костей. Об этом сообщил доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Константин Терновой.

По его словам, у пациентов, перенесших COVID-19, падает уровень витамина D. Из-за его отсутствия кости становятся хрупкими. А это в конечном итоге может привести к переломам.

- Примерно у 20 процентов пациентов во время болезни отмечаются сильные боли в костях и суставах, которые могут сохраняться и после выздоровления - две-три недели, - рассказал агентству "Москва" Константин Терновой. - Вирус вызывает тромбозы, отсюда поражаются практически все органы и суставы, нарушается кровоснабжение костей и суставов.