Вырастут ли цены на бензин в апреле из-за сделки ОПЕК+

Итоги очередной встречи министров стран, участвующих в сделке ОПЕК+, которая пройдет 1 апреля, могут повлиять не только на нефтяные котировки, но и на непростую ситуацию с ценами на автомобильное топливо в нашей стране. Рост стоимости барреля в совокупности с отсутствием укрепления после этого российского рубля сделает апрель весьма непростым месяцем для отечественного топливного рынка.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Тихонов

В пресс-службе минэнерго "РГ" подтвердили, что сейчас принимаются все меры для сглаживания влияния на внутренний топливный рынок колебаний мировых цен и других внешних факторов. Прорабатывается корректировка демпфирующего механизма к маю этого года, а также обсуждается проект постановления, направленный на субсидирование затрат на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом на Дальний Восток. Кроме этого, компаниям даны рекомендации по наращиванию запасов топлива, а также увеличению нефтепереработки и поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. В случае необходимости могут быть рассмотрены и другие дополнительные меры, такие как еще большее увеличение нормативов продажи топлива на бирже, при условии общего роста объемов переработки, подчеркнули в ведомстве.

Но все эти меры помогут поддержать среднюю температуру по больнице, а в течение одного месяца скачок цен может оказаться значительным. Аналогичная ситуация произошла в 2018 году. После решения о запуске с начала 2019 года демпфирующего механизма рост цен прекратился, но вниз они так и не опустились.

Вероятнее всего, ОПЕК+ примет решение сохранить существующие условия сделки о сокращении добычи нефти, в этом сходится большинство экспертов. Если после этого котировки барреля опять доберутся до 70 долларов и тем более выше, вырастут экспортные цены на бензин, которые потянут за собой оптовые цены внутри страны. Демпфирующий механизм будет лишь частично сдерживать этот процесс.

"Ценообразование в оптовом сегменте складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения, а также с учетом экспортной альтернативы (цена на нефтепродукты на мировых рынках за вычетом транспортной составляющей и экспортной пошлины), поэтому оптовые (биржевые) цены могут быть подвержены волатильности даже на коротком промежутке времени", - сказали в пресс-службе минэнерго.

Россия на встрече ОПЕК+ наверняка для себя захочет договориться об увеличении добычи, поскольку дополнительные объемы нефти будут необходимы для снятия дефицита на рынке нефтепродуктов внутри страны, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Производство и отгрузки автомобильного топлива в России сейчас выше, чем в начале 2020 года, но цены как оптовые, так и в рознице ползут вверх, и один из простейших способов умерить их рост - увеличить объемы отгрузок бензина на внутренний рынок.

Весной растет потребление автомобильного топлива в сельском хозяйстве, а значит, цена бензина и дизеля может повлиять на стоимость продуктов. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, пик потребления топлива агропромышленным комплексом приходится на три весенних месяца, от марта на юге страны, до мая в северных областях. Но большинство крупных хозяйств закупают топливо заранее, поэтому, если даже в апреле случится рост топливных цен, на их работе это не отразится.

Некоторый сдерживающий эффект для стоимости автомобильного топлива внутри нашей страны при росте цен на нефть и нефтепродукты в мире окажет ожидаемое изменение параметров механизма демпфера с мая этого года, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, но апрель придется прожить со старой формулой расчета демпфера. Помимо цен на нефть немаловажным фактором будет динамика курса рубля - сохранение дешевого (относительно цен на нефть) рубля будет оказывать повышающее давление на цены на топливо на внутреннем рынке, пояснил эксперт.

Более оптимистичный прогноз сделал заместитель руководителя направления Экономика энергетики и климата ЦСР Александр Амирагян, который уверен, что при сохранении условий сделки ОПЕК+ цены на нефть увеличатся незначительно. Сейчас внутренний российский рынок полностью обеспечен моторными топливами, а в перспективе нескольких месяцев рост мировых цен будет компенсирован демпферным механизмом, считает эксперт.