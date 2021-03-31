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31.03.2021 15:12
Рубрика: Культура

Вышел новый документальный фильм о суррогатном материнстве

Текст: Сусанна Альперина

На YouTube-канале LIFE DOC вышел новый документальный фильм "Суррогатное материнство: торговля или чудо", затрагивающий актуальную проблему.

Фото: видеосервиc START
Драма о суррогатном материнстве представит Россию в Каннах

В Государственной Думе РФ активно обсуждают закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев, одиноких россиян, говорится в релизе, поступившем в редакцию "РГ". Проект закона ограничивает возраст будущих родителей и разрешает пользоваться услугой только парам, состоящим в официальном браке не менее года. Эти инициативы стали следствием дела о торговле людьми, которое возбудил Следственный комитет после смерти младенца на квартире-передержке для суррогатных детей. Именно это дело, в котором замешан известный филиппинский политик, и легло в основу документальной картины.

Суррогатному рынку в России 25 лет. И до сих пор суррогатное материнство регламентируется всего двумя строчками в российском законодательстве, что и породило серый и неуправляемый рынок.

Татьяна Денесюк, автор документального фильма, говорит о своей работе следующее: "Ситуация, которая сейчас сложилась, безусловно, нуждается в законодательном регулировании. Закон необходим, в том числе и для того, чтобы разобраться, что нам делать с иностранцами, с возрастными ограничениями. Но я категорически против того, чтобы рубить с плеча и одним росчерком пера лишить возможности иметь детей тем, для кого суррогатное материнство - последняя надежда. В моем документальном фильме вы услышите истории людей, увидите детей, которые могли не появиться на свет в случае принятия закона в том виде, в котором его предлагают. Нам нужна полноценная дискуссия на эту тему".

Все больше творцов обращают внимание на тему суррогатного материнства. Так, новый сериал "Контейнер", в котором суррогатную мать сыграла Оксана Акиньшина, уже в апреле будут представлять на рынке контента в Каннах - проект привлек внимание международных специалистов.

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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